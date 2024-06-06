Kız arkadaşını döven genç evi ateşe verdi

KAYSERİ'de A.P. (17), ailesinin kız arkadaşını dövdüğü gerekçesiyle anne ve babası ile birlikte yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. Yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, kaçan A.P. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Ferman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, A.P., ailesinin kız arkadaşını dövdüğünü öğrenince anne ve babasına sinirlenerek, yaşadıkları evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler binayı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aynı apartmanda oturan ve duman nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, polis ekipleri ise yaşadığı evi ateşe vererek kaçan A.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı.