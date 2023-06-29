Kıyıköy Limanında Kum Adacıkları Temizleniyor

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki limanda kum adacıklarının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kumlar liman dışına çıkarılıyor. Vali Birol Ekici, temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte balıkçı teknelerinin limana daha rahat giriş yapabileceğini belirtti.