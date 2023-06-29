Kıyıköy Limanında Kum Adacıkları Temizleniyor
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki limanda kum adacıklarının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kumlar liman dışına çıkarılıyor. Vali Birol Ekici, temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte balıkçı teknelerinin limana daha rahat giriş yapabileceğini belirtti.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kıyıköy beldesindeki limanda kum adacıklarının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği tarafından limandaki kum adacıkları tarak gemisiyle alınıyor.
Yaklaşık bir ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında kumlar liman dışına çıkarılıp İl Özel İdaresi ekiplerince bölgeden götürülüyor.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, AA muhabirine, kum adacıklarının temizlenmesinin ardından balıkçı teknelerinin limana daha rahat giriş yapabileceğini söyledi.
Şiddetli dalgalarla limanın girişinde kumların biriktiğini ifade eden Ekici, bu nedenle teknelerin limana girmekte zorluk yaşadığını dile getirdi.
Ekici, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.