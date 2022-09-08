Kıyıda bağlı olan arızalı feribot battı
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DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde Dicle baraj gölünde arızalı olduğu için kıyıya bağlı bekletilen boş feribot battı.
DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde Dicle baraj gölünde arızalı olduğu için kıyıya bağlı bekletilen boş feribot battı. Feribot, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.
Eğil ilçesinde Dicle baraj gölünde arızalı olduğu için kıyıya bağlı olarak bekletilen feribot, bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle su alıp, battı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Boş olan feribot, halatla çekilerek sudan çıkarıldı. Kıyıya çekilen feribot, halatlarla güçlendirilerek tekrar kıyıya bağlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel