Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeli???????kte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeli???????kte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenleme ile yönetmeliğe, "Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında, mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda, bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması" bendi eklendi.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

İklim Değişikliği, Turizm, Gazete, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title