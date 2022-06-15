Kıyı erozyonuna neden olan Boğaçayı, 2 kış sonra doğal haline dönecek

ANTALYA'da Toros Dağları'nın karstik yapısından gelen suların Konyaaltı Sahili ile birleşip Akdeniz'e döküldüğü Boğaçayı, yine yosunla kaplandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Boğaçayı'ndaki projenin Konyaaltı Sahili'nde 2 metreye kadar kıyı erozyonuna neden olduğunu belirterek, "Bilim insanları, 2,5 metre kazılan çukurun kendi halinde dolmasını öngörüyor. 2 kış sonra doğal haline dönmesi bekleniyor" dedi.

Toros Dağları'nın karstik yapısından gelen suların Konyaaltı Sahili ile birleşip Akdeniz'e döküldüğü Boğaçayı, her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yosun ve sucul bitkilerle kaplandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz ve Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ile Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Boğaçayı'ndaki son durumu değerlendirdi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise "Yosunlanma ekosistem açısından 2 şekilde faydalı. Birincisi deniz ekosistemi açısından, diğeri kendi yatağı için. Yosun, sudaki azotlu bileşikleri gübre olarak kullandığı için biyolojik açıdan suyu temizler, diğer yandan suyu filtrelediği için denize gitmeyi önlüyor. Dolayısıyla yatağın içinde kalmasını sağlıyor. Besin açısından zengin gübreli suyun denize gitmemesi hem de filtrelemesi nedeniyle de Akdeniz'de müsilaj oluşumunu bir bakıma engelliyor. Zamanla bu yosun da ölecek. Dolasıyla belediye bunları temizliyor ve alttan daha taze yosun geliyor. Belediye doğru yapıyor" diye konuştu.