Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde İstanbul Boğazı'nda Saygı Seyri Gerçekleştirdi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde, şehit ve gaziler anısına, İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi. Bot ve römorkörlerden yapılan su gösterisini vatandaş ve turistler ilgiyle izledi.

KIYI Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde, şehit ve gaziler anısına, İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi. Bot ve römorkörlerden yapılan su gösterisini vatandaş ve turistler ilgiyle izledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Beylerbeyi'ndeki merkezi önünden saat 12.00'de hareket eden 3 hızlı can kurtarma botu, 3 rhib bot ve 2 römorkör sahil boyunca halkı selamladıktan sonra Ortaköy açıklarına geldi. Burada, sirenler eşliğinde yapılan saygı seyrinde, bot ve römorkörlerden su gösterisi gerçekleştirildi.

Ortaköy Sahili'nde bulunan vatandaş ve turistler saygı seyrini ilgiyle izledi.