Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde İstanbul Boğazı'nda Saygı Seyri Gerçekleştirdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi. Bot ve römorkörlerden yapılan su gösterisini vatandaş ve turistler ilgiyle izledi.
KIYI Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde, şehit ve gaziler anısına, İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi. Bot ve römorkörlerden yapılan su gösterisini vatandaş ve turistler ilgiyle izledi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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