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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 15 Personel Alımı İlanı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 15 personel alımı yapacak. İkinci mühendis, mühendis, gemici ve yağcı pozisyonları için başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.