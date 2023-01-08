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Kıyı Emniyeti denizde boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtardı

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Kıyı Emniyeti denizde boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtardı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kilyos açıklarında boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kilyos açıklarında boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Denizde bize ihtiyacı olan her canlının yanındayız. Kilyos açıklarında denizde boğulma tehlikesi geçiren patili dostumuz, TAHLİSİYE-9 (can kurtarma) botumuzca kurtarılarak Kilyos Sahiline emniyetle ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kilyos Güncel Haberler

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