Bakan Uraloğlu: Kıyı Emniyeti ekipleri, 2025'te 199 can kurtarma operasyonunda 631 kişiyi kurtardı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kıyı Emniyeti ekipleri 2025 yılında 199 can kurtarma operasyonu ile 631 kişiyi kurtardı. 2025 yılında 28 gemi kurtarma operasyonunu başarı ile gerçekleştirdik" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılına ait operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli yazılım ve teknolojilerle, çeşitli tip ve sınıfta modernize edilmiş 109 araçlı filomuz ve 2 bin 266 deneyimli personel kadromuzla 7 gün 24 saat, başta Türk boğazları olmak üzere, Mavi Vatan'da seyir emniyetini sağlıyoruz. Kıyı Emniyeti ekiplerimiz 2025 yılında İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 199 can kurtarma operasyonu ile 631 kişiyi kurtardı. Aynı dönemde, 28 gemi kurtarma operasyonunu başarı ile gerçekleştirerek denizlerimizde seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılmasını sağladık" dedi.

12 BİN 753 GEMİYE SEYİR EMNİYETİ

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında 12 bin 753 gemiye seyir emniyetinin artırılmasına yönelik olarak olası bir arıza ve acil durumda ivedi olarak müdahale edilmesi amacı ile refakat hizmeti verildiğini bildirdi. Limanlarda ve dar sularda gemilerin manevra yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla verilen liman römorkörcülük hizmeti kapsamında ise 6 bin 89 operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında gerçekleşen kılavuzluk hizmeti verilerini de paylaşan Bakan Uraloğlu, "2025 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan 40 bin 172 geminin yüzde 61,3'ünü oluşturan 24 bin 608 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 44 bin 471 geminin ise yüzde 53,9'u yani 23 bin 971 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece 2025 yılında boğazlarda 48 bin 579 kılavuzluk hizmeti verildi" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,