Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nde Encümen ve Komisyon Üyeleri Belirlendi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nde encümen ve komisyon üyeleri yeniden belirlendi. Seçimlerin yapıldığı toplantıda konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu dönem, felaketler dönemi oldu. Belediyelerimiz bu felaketler karşısında büyük sınavlar verdi. Belediyelerin bütçelerini de çok etkiledi ama çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin 2023 yılı Olağan Meclis Toplantısı, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde dün yapıldı. Konak Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur'un başkanlığında yapılan toplantıda, encümen ve komisyon üyelerini belirlenirken 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek kabul edildi. Toplantıda, Afyonkarahisar Seydiler Belediyesi de birliğe üye oldu.

BAŞKANLAR BULUŞTU

Toplantıya, Başkan Abdül Batur'un yanı sıra Afyonkarahisar Seydiler Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Tokdemir, Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye Başkanı Halil Çelebi, Afyonkarahisar Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı, Afyonkarahisar Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Balıkesir Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Aydın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Narlıdere Belediye Başkan Vekili Bircan Gül ve Çiğli Belediyesi Başkan Vekili Ali Gül de katıldı.

"BÜYÜK SINAVLAR VERDİK"

Toplantıda konuşan Başkan Batur, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Yeni seçilen encümen ve komisyon üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Batur, dünyanın ve Türkiye'nin ardı ardına doğal afetlerle sınandığı bir dönemin yaşandığına dikkat çekerek, "Bu dönem, felaketler dönemi oldu. Belediyelerimiz bu felaketler karşısında büyük sınavlar verdi. Belediyelerin bütçelerini de çok etkiledi ama çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler, millet olarak onlarca asırdır bir arada yaşamanın gücünü, mutluluğunu, zenginliğini gördük. Onun içindir ki yerelde birliktelik, ülkemizde de birlikteliği kalıcı hale getirecektir" dedi.

ENCÜMEN ÜYELERİ

Yapılan oylamada Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan encümen üyeleri olarak seçildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin komisyonları ise şöyle oluştu:

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çiğli Belediye Başkanı S. Utku Gümrükçü, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, plan bütçe komisyonu üyesi olarak seçildi.

MAHALLİ İDARELER KOMİSYONU

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Öztinar, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Bayram Özdemir, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Foça Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes Yarba, mahalli idareler komisyonunda yer aldı.

ÇEVRE KOMİSYONU

Kılıçarslan Belediye Başkanı Halil Çelebi, Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Altun, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Erdil, Çanakkale Bayramiç Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Göksu, Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Gökhan Kafalı, çevre komisyonuna seçildi.

KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU

Seydiler Belediye Başkanı Hüseyin Topdemir, Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Derya Karakoç, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Önder Turmuş, Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Turabi Bülent Emre, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Erdil, kültür ve turizm komisyonunda görev aldı.

İMAR KOMİSYONU

Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Aras Kaynarca, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi İlker Bakıoğlu, Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Sevinç, Aliağa Belediyesi Meclis Üyesi Gülten Taşbaş, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Mekin, imar komisyonuna seçildi.

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Sema Özbaş, Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Nezahat Salon, Datça Belediyesi Meclis Üyesi Hayriye Balkan, Aliağa Belediyesi Meclis Üyesi Seçil Adalet Işık, Dikili Belediyesi Meclis Üyesi Hüsniye İlgün Yıldırım, kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunda yer aldı.

HUKUK KOMİSYONU

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Aliağa Belediyesi Meclis Üyesi Savaş Dağdeviren, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi İlker Bakioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, hukuk komisyonuna seçildi.

SAĞLIK KOMİSYONU

Antalya Belediye Başkanı Özcan Balcı, Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Nezahat Salon, Selçuk Belediyesi Meclis Üyesi Metin Erkan, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Bayram Özdemir, sağlık komisyonunu oluşturdu.

ORGANİK TARIM KOMİSYONU

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Ekiz, Aliağa Belediyesi Meclis Üyesi Seçil Adalet Işık, Selçuk Belediyesi Meclis üyesi Serkan Topalan, Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün Alparslan, organik tarım komisyonuna seçildi.