Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Batur: Belediyelerin İller Bankası Kesintileri Ertelensin

Kıyı Ege Belediyeler Birliği (KEBB) ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyelere uygulanan İller Bankası kesintilerinin 3 ay ertelenmesi için hükümete çağrı yaptı. KEEB'in ağustos ayı encümen toplantısı sonrası açıklama yapan Batur, konunun Türkiye Belediyeler Birliği'nde de görüşülmesini sağlayarak ortak bir önerge ile çözüme ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği (KEBB) ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyelere uygulanan İller Bankası kesintilerinin 3 ay ertelenmesi için hükümete çağrı yaptı. KEEB'in ağustos ayı encümen toplantısı sonrası açıklama yapan Batur, konunun Türkiye Belediyeler Birliği'nde de görüşülmesini sağlayarak ortak bir önerge ile çözüme ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

KEEB'in ağustos ayı encümen toplantısı, Kuşadası Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay katıldı.

DEPREM RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Toplantı, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü olması sebebiyle deprem gündemi ile açıldı. Depremde hayatını kaybedenler anılırken benzer acıların tekrar yaşanmaması için konunun uzmanları ile ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Özellikle Ege Bölgesi'nde yapılacak çalışma ile 'Deprem Risk Haritası'nın güncellenmesi için gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği dahilinde çalışılması karara bağlandı.

"İLLER BANKASI KESİNTİLERİ ERTELENSİN"

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de İller Bankası borç kesintileri oldu. Yaz aylarında yerleşik nüfusun çok üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını, bu nedenle hizmet üretmede çeşitli sıkıntılarla karşılaştıklarını belirten belediye başkanları, artan enflasyon ve ekonomik sebepler nedeniyle zor durumda olduklarını anlattı. Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İller Bankası tarafından yapılan kesintilerin özellikle yaz döneminde 4 ay ertelendiğini anımsatan başkanlar, bu yaz benzer bir karar alınmamasının yerel yönetimleri büyük bir ekonomik darboğaza ittiğini vurguladı.

Bugüne kadar yapılan kesintilerin en azından önümüzdeki 3 ay ertelenmesini isteyen Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, "Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle bu yaz aylarında İller Bankası kesintileri yapılmaya devam edildi. Ancak daha önce yaptığımız toplantılarda da dile getirdiğimiz gibi, yaz aylarında kıyı belediyelerimiz nüfusunun onlarca katı oranında misafir ağırlıyor. Bu konunun takipçisi olacağız. Öncelikle konuyu Türkiye Belediyeler Birliği'ne götüreceğiz ve kesintilerin ertelenmesi noktasında ortak hareket edilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

ASBESTLİ GEMİYE KARŞI DAVA AÇILACAK

İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü yapılacak asbestli gemi Sao Paulo'ya bir dava da KEEB üyesi belediye başkanlarından geldi. Birlik Başkanı Batur, geminin durdurulması için yargıya başvuracaklarını belirterek, "İnsan ve çevre sağlığı açısından büyük riskler taşıyan bu geminin bir an önce durdurulması ve ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi gerekmektedir. Dünyanın dört bir yanından turist çeken kıyılarımızın korunması için biz de Kıyı Egeli başkanlar olarak bu geminin karasularımıza girmeden derhal durdurulmasını istiyoruz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak yargıya başvuruyoruz, konunun takipçisi olacağız" dedi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise yapım işleri ile ilgili ihalelerin müteahhidi tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesi ve yeni ihale için izin istenmesi konusu oldu. Birlik üyesi belediye başkanları, özellikle artan enflasyon nedeniyle işin yapım ihalesini alan müteahhitlerin tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal etmeleri nedeniyle yeniden izin alma sürecinin işlediğini, ancak Bakanlık olur vermediği için hizmette aksamalar olduğu dile getirdi.

Birlik Başkanı Batur, belediye hizmetlerinin aksaması ile doğrudan vatandaşın mağdur olduğunu belirterek, "Müteahhidi tarafından tek taraflı iptal edilen iş için yeniden izin istendiğinde Bakanlık olur vermiyor. Vatandaşın mağdur edilmemesi için bir çözüm bulunması gerekiyor. Bununla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na konunun iletileceğini ve üzerinde hassasiyetle duracağımızı da hepinizin bilmesini isterim" diye konuştu.