KIYAMDER'den Gazze'ye 750 bin dolar tutarında insani yardım

Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER), Gazze'ye şubat-ekim dönemini kapsayan 9 aylık süreçte 750 bin dolardan fazla tutarda gıda ve temel ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yardım kuruluşları arasında yer alan KIYAMDER, Gazze'deki sivillere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dernek, şubat-ekim dönemini kapsayan 9 aylık süreçte bölgeye gıda kolisi, sebze, meyve, ekmek, konserve kurban eti, sıcak yemek, içme suyu, bebek maması, battaniye ve ilaç gibi çeşitli insani yardımlar ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KIYAMDER Başkanı Mehmet Emin Demir, Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarının 750 bin doları aştığını belirtti.

Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini aktaran Demir, "Bölge halkının zor şartlar altındaki dirayetli duruşu hepimize güç veriyor. KIYAMDER ailesi olarak imkanlarımız doğrultusunda onların yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Derneğin daha önce Türkiye, Suriye, Gazze, Sudan, Somali ve Afganistan başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı birçok bölgede insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü Demir, tüm bağışçılara ve gönüllülere teşekkür etti.