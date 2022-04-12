Kıvanç Tatlıtuğ'un 50 yıllık güneş gözlüğü açık artırma ile satıldı

Gözlük açık artırmada 25 bin liraya alıcı buldu

İSTANBUL - Kıvanç Tatlıtuğ'un 50 yıllık güneş gözlüğü sokak hayvanları için düzenlenen müzayedede satıldı. Gözlüğü, açık artırmada 25 bin TL teklif veren Buket Mutlu Fidan aldı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 1970 model özel üretim el işçiliği güneş gözlüğünü Göktürk Hayvansevenler Derneği'ne bağışladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un 50 yıllık özel üretim gözlüğü sokak hayvanları için düzenlenen bir müzayedede açık artırmaya çıkartıldı. Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen müzayedede gözlüğün yanı sıra pek çok antika ve değerli mücevher de satışa sunuldu.

"Geliri tamamen sokak hayvanları için harcanacak"

Müzayedeyi yöneten Uğur Batur, "Bugün sokak hayvanları için buradayız. Kıvanç Bey'in bağışladığı bir gözlük satılacak ve geliri tamamen sokak hayvanları için harcanacak. Çoğunlukla mücevher, Kıvanç Bey'in bağışladığı gözlük ile birtakım antika eserler satışa sunulacak. Kendisi bunu bize bağışladı ve bunun gelirinin tamamı sokak hayvanları için harcanacak. 10 bin TL'den başlayacağız ama şu an çok yoğun bir talep var" dedi.

Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin TL'ye satıldı

Açık artırmanın en heyecanlı bölümü, Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğünün açık artırmaya çıkartıldığı anlar oldu. Tatlıtuğ'un güneş gözlüğüne sahip olmak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı. 10 bin TL'den açık artırmaya sunulan gözlüğün sahibi 25 bin TL teklif eden Buket Mutlu Fidan oldu. Fidan, gözlüğü çalıştığı şirket adına aldığını söyledi.

"25 bin TL verdik, çok mutluyuz"

Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğünü çalıştığı şirket adına aldığını söyleyen Buket Mutlu Fidan, "Bugün, Uğur Batur eşliğinde ilk kez düzenlediğimiz sokak hayvanları için bir müzayedemiz var. Çok heyecanlıyız, çünkü Kıvanç Bey gözlüğünü bu derneğe bağışladı ve açıkçası biz bunu almaktan çok mutluyuz. Gözlüğe 25 bin TL verdik. Kıvanç Bey'e ve ailesine çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.