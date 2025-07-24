Kitlesel açlık krizinin derinleştiği Gazze'de hastaneler, ölümle pençeleşen bebeklerle dolup taşıyor

İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik aç bırakma politikası yüzünden hastaneler yetersiz beslenme sonucu bir deri bir kemik kalmış, ölümle pençeleşen bebeklerle dolup taşıyor. Anneler ise çocuklarının ellerinden kayıp gitmemesi için yardım çağrısında bulunuyor.

Gazze'de yaşanan kitlesel açlık ve yetersiz beslenme sorunu gün geçtikçe derinleşiyor. Bu sorun artık çocuklar kadar yetişkinleri de etkiliyor ve hızlı bir şekilde can almaya devam ediyor.

Hala kısıtlı imkanlarla da olsa hizmet veren hastanelerde yetersiz beslenme vakalarındaki artış göze çarpıyor.

Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinde çaresiz annelerin kucaklarındaki bitkin ve zayıf çocuklar AA kameramanı tarafından görüntülendi.

Çocuklar, vücut kitlelerinin yarısını kaybetti

Nasır Hastanesi'nde tedavi gören 5 aylık Rama Ebu Ayya ile 11 aylık Sila Barbah bebekler yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Ahmed el-Ferra, Rama ve Sila bebekle ilgili bilgi verdi.

Ferra, Rama'nın 3 kilo doğduğunu ve 5 aylık olmasına rağmen hala bir gram bile almadığını, yetersiz beslenme nedeniyle yağ dokusunu kaybettiğini, bir deri bir kemikten ibaret olduğunu, vitamin eksikliği ve kansızlık çektiğini dile getirdi.

Ferra, 10 kilo olması gerekirken 4 kilo ağırlığında olan 11 aylık Sila'nın da vücut kitlesinin yüzde 60'ını kaybetmiş durumda olduğunu ifade etti.

Açlıktan ölecek bir sonraki bebeğin kızım olmasından korkuyorum

Akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan ve 7 gün yoğun bakımda yatan Sila'nın yanından ayrılmayan annesi Necah Barbah ise diğer çocuklarından ayrı olmanın üzüntüsünü ve kızının her an ölmesinden duyduğu korkuyu anlattı.

Barbah, "Her gece 3-4 kez kalkıp kızımın yaşayıp yaşamadığını kontrol ediyorum. Allah'ım uyandığımda onu yanımda bulayım diye dua ediyorum. Ağlasın ama yeter ki sesi çıksın ve yaşasın. Bu hastane odasındaki çocuklardan çoğu açlıktan öldü. 80 çocuk açlıktan öldü, kızımın 81. olmasından korkuyorum." dedi.

"Çocukların ölümüne daha ne kadar seyirci kalacağız"

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi gören 5 aylık Emir el-Kilani ile 1 yaşındaki Muhammed Avvad da yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında.

Emir'in annesi Riham el-Kilani, oğlunun kaslarındaki zayıflık nedeniyle kasılmaları olduğunu ve bu yüzden hastanede olduklarını belirtti.

Kendisinin de yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve oğlunu besleyemediğini söyleyen anne, "Bu çocuğun mamaya ihtiyacı var. Neden Arap ülkelerindeki çocuklar gibi yiyip içemiyorlar. Yiyecekler eğer bulunabilirlerse astronomik fiyatlara satılıyor. Onları almamız mümkün değil." dedi.

Muhammed Avvad'ın annesi Amine Avvad ise oğlunun yetersiz beslenme ve akut ishal sorunu yaşadığını kaydetti.

Yaklaşık 3 aydır, oğlunun kilo alması için mama aradıklarını ama bulamadıklarını söyleyen Amine "Çocuklar her gün gözümüzün önünde ölüyor ve biz seyrediyoruz. Bu daha ne zamana kadar böyle sürecek." diye sordu.

Anne Amine artık çocuklar gibi yetişkinlerin de yetersiz beslenme sorunu yaşadığını, insanların halsizlikten sokaklarda yerlere serildiğini ve hastanenin yetersiz beslenme sorunu yaşayan insanlarla dolu olduğunu sözlerine ekledi.

Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 81'i çocuk olmak üzere 111 kişi açlık ve yetersiz beslenmeden nedeniyle hayatını kaybetti.