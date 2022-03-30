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Kitapların büyülü dünyasını keşfettiler

Bültenler - Güncel
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Kitapların büyülü dünyasını keşfettiler

BUCA Belediyesi, Kütüphane Haftası kapsamında bir yandan kentteki anaokulu öğrencilerini ağırlarken diğer yandan kitap takas etkinliği düzenledi. Büyük ilgi gören etkinliklerde, minikler kitapların büyülü dünyasını keşfetti.

Hayata geçirdiği kampanyalarla kentte kitap okuma bilincini yaymayı hedefleyen Buca Belediyesi, 28 Mart-3 Nisan Kütüphane Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Belediye, etkinlikler kapsamında Buca Belediyesi Kütüphanesi'nde ilçede eğitim gören okul öncesi eğitim kurumları öğrencilerini ağırladı. Minik öğrenciler kütüphaneyi gezip kitapların keyifli dünyasında yolculuk yapma fırsatı yakaladı.

Ayrıca, "Kitapların Tozunu Takasla Alıyoruz" sloganıyla düzenlenen kitap takası etkinliği de ilgi gördü. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğin 1 Nisan Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.

KİTAPLAR TOZLU RAFLARDA KALMASIN

Hemşehrilerine "Kitaplar tozlu raflarda kalmasın" çağrısı yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla buluşması bizler için çok önemli. Tüm hemşehrilerimizi, yıl boyunca okudukları kitapları paylaşmaya, bağışlamaya davet ediyorum" dedi.

Bültenler / Güncel

Kütüphane Haftası, Buca Belediyesi, Nisan, Kitap, Güncel, Haberler

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