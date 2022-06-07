Kitap fuarına 7'sinden 70'ine yoğun ilgi - Haberler

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Kitap fuarına 7'sinden 70'ine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Güncel
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Kitap fuarına 7'sinden 70'ine yoğun ilgiTOKAT Tokat Belediyesi tarafından açılan kitap fuarına 7'sinden 70'ine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kitap fuarına 7'sinden 70'ine yoğun ilgi

TOKAT Tokat Belediyesi tarafından açılan kitap fuarına 7'sinden 70'ine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tokat Belediyesi tarafından 4.'sü düzenlenen kitap fuarı Cumhuriyet Meydanında 2 bin metrekare alanda kurulan dev çadırda açıldı. 50 stantta 100 yayın evi tarafından 1 milyon kitap okur severlerle buluşturuldu. Başta öğrenciler olmak üzere kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonuna kadar açık olacak olan fuarda ünlü yazarların kitaplarını imzalayarak söyleşi yapması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Güncel

Tokat Belediyesi Güncel Haberler

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