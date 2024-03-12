Kitap Dergisi Yılın En İyileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kitap dergisinin her yıl edebiyatı ve yayıncılığı desteklemek için verdiği "Yılın En İyileri" ödüllerini kazananlar belli oldu.

Dergiden yapılan açıklamaya göre, Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celal, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal'dan oluşan seçici kurul, Yılın Telif Kitabı ödülüne Murathan Mungan'ın "995 km" isimli romanını layık gördü.

Yılın Çeviri Kitabı ödülü Ali Volkan Erdemir'in tercüme ettiği "Haruki Murakami Sözlüğü"ne, Yılın Yayınevi ödülü Dergah Yayınları'na, Ömür Boyu Emek ödülü ise Adnan Özyalçıner'e verildi.

Yılın Kurumsal Yayınevi ödülü Pera Müzesi'nin, Polisiye Edebiyata Katkı ödülü Ercan Akbay'ın, Yılın Telif Polisiye Kitabı ödülü "Çocuk, Bir Başkomiser Aras Emre Polisiyesi" ile Cengiz Bahadır'ın oldu.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları "Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Seri" eseriyle, Necdet Buzbaş da "Cumhuriyetin 100. Yılında Gıda Sanayisinin 99 Yılı" eseriyle özel ödüle değer görüldü.

İş dünyası kitaplarında Daron Acemoğlu ve Simon Johnson'ın "İktidar ve Teknoloji", Asım Kibar'ın "Güven En Değerli Servet", Uygar Özesmi ve Selin Gücüm'ün kaleme aldığı "İyi Şirket", Sevecen Tunç'un yayına hazırladığı "İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven" kitapları da ödül aldı.

Rıdvan Akar ve Hilmi Hacaloğlu'nun kaleme aldığı "Hayat Problem Çözmekmiş-Dünya Devlerinin Türk Ortağı Erdal Aksoy'un Yaşam Öyküsü" Yılın İş Dünyası Biyografi Kitabı özel ödülünün sahibi oldu.

Priscilla Mary Işın'ın "Osmanlı Mutfak Sözlüğü" kitabı ise "Yılın Gastronomi Kitabı" ödülüne layık görüldü.