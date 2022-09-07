Kistik Fibrozis Farkındalık Günü

Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) İlknur Görgün, genetik hastalıklardan kistik fibroziste tedavinin ömür boyu sürdüğünü bildirdi.

Görgün, yaptığı yazılı açıklamada, kistik fibrozis hastalığının solunum ve sindirim sistemi başta olmak üzere birçok sistemi etkileyerek enfeksiyonlara ve hasara sebebiyet veren ölümcül genetik rahatsızlık olduğunu belirtti.

Bu hastalıkla ilgili farkındalığı artırmanın yanı sıra hekim, kamu ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapmak amacıyla derneğin kurulduğuna değinen Görgün, derneğin 10'uncu yılını kutladığını aktardı.

Görgün, Türkiye'de yaklaşık 6 binde 1 kişide kistik fibrozisin görüldüğüne işaret ederek, "Bu hastalıkla doğan bebeklerin tedavi süreçleri ömür boyu devam eder. Halen tedavisi süren hasta sayısının 3 bin 500 civarında olduğunu biliyoruz. Kistik fibroziste ortalama yaşam sürelerinin ve yaşam kalitesinin dünyada genelinde her geçen yıl arttığına şahitlik ediyoruz. Bu artışın en önemli nedeni, yeni geliştirilen ve kistik fibrozis tedavisinde çığır açan modülatör diye sınıflandırılan ilaçlara erişimin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.