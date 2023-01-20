Kissinger: ABD ve Çin Birbirini Tam Olarak Anlamalı

NEW YORK, 20 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, ABD ve Çin'in birbirlerini tam olarak anlamaları ve dünyadaki barış ve ilerlemeyle daha uyumlu bir ilişki kurmaları gerektiğini belirtti.

NEW YORK, 20 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, ABD ve Çin'in birbirlerini tam olarak anlamaları ve dünyadaki barış ve ilerlemeyle daha uyumlu bir ilişki kurmaları gerektiğini belirtti.

ABD'deki Çin Ticaret Odası'nın (CGCC-USA) Çarşamba akşamı New York'ta düzenlenen yıllık Yeni Yıl galasında video aracılığıyla yaptığı konuşmada Kissinger, her iki ülkeden liderlerin kısa süre önce Bali'de biraraya gelerek ikili ilişkilerdeki endişe verici gidişatı tersine çevirme niyetini ifade etmelerinin iyiye işaret olduğunu söyledi.

"Pek çok alanda diyaloğu ilerletme yönünde alınan kararları" memnuniyetle karşıladığını belirten deneyimli diplomat, "Çin bu yönde bir takım tatbiki adımlar attı" dedi.

ABD başkanları Richard Nixon ve Gerald Ford dönemlerinde görev yapan 99 yaşındaki deneyimli diplomat ve stratejist, "Her ulusun diğerini daha iyi anlaması gerekiyor" dedi.

Kissinger, "Birlikte çalışırken, sadece ülkelerimiz için değil, insanlık için de büyük şeyler başarabiliriz" diye konuştu.

Diplomat, "Çin ve ABD'nin kültür ve kendilerini nasıl idare edecekleri konusunda farklı algıları olduğunu" ve bunun "her iki tarafça da anlaşılması gerektiğini" ifade etti.

Arzu edilen ilişkiyi gerçekleştirmek için "entelektüel, siyasi ve tarihi vizyonlar" kullanmanın öneminin altını çizen Kissinger, "Bu sürecin dünyanın her yerindeki insanların beklediği sonuçlara ulaşmasına yol açacağı yönünde her türlü umut ve beklentiye" sahip olduğunu belirtti.

Kissinger, Çarşamba günkü etkinlikte, CGCC-USA tarafından ABD-Çin ilişkilerindeki öncü rolü ve yaşam boyu verdiği katkılardan dolayı Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırıldı.