Haberler

Kiss Grubunun Kurucu Üyesi Ace Frehley'nin Ölüm Sebebi Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kiss grubunun 74 yaşındaki gitaristi Ace Frehley'nin ölüm sebebi, düşme sonucu başına aldığı darbeler olarak belirlendi. Morris County Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Frehley'nin yüzünde kırıklar ve vücudunda morluklar tespit edildiği bildirildi.

Kiss grubunun 74 yaşındaki kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley'nin ölüm sebebi, düşme sonucu başına aldığı darbeler olarak kaydedildi.

Morris County Adli Tıp Kurumu'ndan, 74 yaşındaki Frehley'nin ölümüne ilişkin rapor yayımlandı.

Frehley'nin yüzünde kırıklar ve vücudunda morluklar tespit edildiği belirtilen raporda, müzisyenin ölüm sebebi kazara düşme sonucu başına aldığı darbeler olarak kaydedildi.

Kiss grubunun kurucu üyesi yaşamını yitirmişti

Kiss grubunun 74 yaşındaki kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley'nin 17 Ekim'de hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley ve Peter Criss tarafından 1973'te New York'ta kurulan grup, makyajları ve sahne kostümleriyle büyük ün kazanmış ve dünya çapında 90 milyonu geçen albüm satışlarıyla 24 altın plakla ödüllendirilmişti.

Frehley, 1982'de gruptan ayrılmış ancak 1996'da geri dönerek 2002'ye kadar grupla birlikte performans göstermişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.