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Kiss Fm'in token arzı Bitexen'de başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kiss Fm'in token arzı Bitexen'de başlıyor

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 1 Nisan Cuma günü saat 13.00'te Kiss Fm'in KISS Token'ını arz edecek.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 1 Nisan Cuma günü saat 13.00'te Kiss Fm'in KISS  Token'ını arz edecek.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, KISS Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan sosyal token KISS Token'ın ön satışı, kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de ve 33 gün kilitli  yüzde 30 hediyeli olarak Bitexen Club'da  gerçekleştirilecek.

Bitexen, Türkiye'nin Global Radyo markası KISS FM'in sosyal tokenını arz edecek. KISS Token sahipleri ücretsiz Dj eğitimi, konserlere ve partilere ücretsiz katılım, tatil kazanma şansı, radyoda dj olma şansı, sanatçı imzalı ürünler, sanatçılarla tanışma, ödül törenlerinde söz sahibi olmak ve NFT'lere ücretsiz sahip olma hakkı gibi avantajlar elde edilebilecek.

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin'ini sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkanı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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