Kispete kadın eli; eşine yardımcıyken, usta oldu

EDİRNE'de yaşayan Heves Kayın, 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak pehlivanların kispetlerini hazırlayan eşi Adem Kayın'ın yanında 3 yıl önce yardımcı olarak başladı. Eşi gibi el sanatları eğitmeni olan Kayın, işi ilerlettiğini belirterek "Eşime kispetin kesim ve süsleme aşamalarında yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir kadın olarak gururluyum. Gelecek kuşaklara da aktarmaya devam edeceğim" dedi.

Edirne'de tarihi 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala, kispet ustalarında çalışmalar hızlandı. Er meydanında güreşen pehlivanlar, kendilerine özel kispet diktirmenin peşine düşerken, ustaları da taleplere cevap verebilmek için yoğun mesaiye geçti. El sanatları eğitmeni Adem Kayın da başpehlivanlar başta olmak üzere diğer sporcuların kispetlerini özenle hazırlıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yaklaşmasıyla yoğun çalışmaya giren Kayın, çırak bulamadığı için kurduğu atölyesinde kendisi gibi el sanatları eğitmeni olan eşi Heves Kayın'la kispet yapıyor.

Adem Kayın, kispetin, sert olmasının yanı sıra pehlivanın rahatlığının da düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Giymek, taşımak çok zor. Pehlivan olmayan birisi kispet giyse en fazla 15 dakika dayanır. Alışmak, giymek de bir kültür. Pehlivana önce kispet giyme öğretiliyor. Bununla yaşaması, antrenman yapması gerekiyor. Yeni kispeti aldığında o gün giyip akşam Kırkpınar'a çıkamaz. En az 2-3 maç yapması gerekiyor. İlk giydiği zaman 5-6 saat çıkarmaması gerekiyor dedi.