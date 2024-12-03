Kışla Birlikte Faturalara Yüzde 60 Zam Gelmesi Bekleniyor

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, "Kışla birlikte faturalara zamlar da geliyor. Elektrik ve doğal gazdaki sübvansiyonların 'gerçek maliyetini karşılayabilecek durumda olanlar' için kaldırılmasıyla beraber faturalara yüzde 60'ın üzerinde zam gelmesi bekleniyor. Görünen o ki bu kış yurttaş için zor geçecek" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde "Doğalgaz ve elektrikte sübvansiyonlar devam edecek mi" sorusuna bakanlıktan gelen yazılı yanıtı değerlendirdi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Bakırlıoğlu'na yanıtında; "Mevcutta bu meskenlerde kullanılan elektriğe düşük kademede yüzde 60, yüksek kademede yüzde 40; doğal gazda ise yüzde 63 destek uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz faturalarını desteklemeye devam edilecek olmakla birlikte; mevcutta bu desteklerden istifade eden ama elektrik ve doğal gazın gerçek maliyetini karşılayabilecek durumda olan, evinde Türkiye ortalamasının çok üzerinde (iki katından fazla) elektrik ve doğal gaz tüketen vatandaşlarımız bu tüketimlerinin gerçek maliyetlerini karşılayacaktır" dedi.

Bakan Bayraktar'ın yanıtıyla ilgili "Kışla birlikte faturalara zamlar da geliyor. Elektrik ve doğal gazdaki sübvansiyonların 'gerçek maliyetini karşılayabilecek durumda olanlar' için kaldırılmasıyla beraber faturalara yüzde 60'ın üzerinde zam gelmesi bekleniyor. Peki gerçek maliyetini karşılayabilecek olanlar neye göre belirlenecek? Görünen o ki bu kış yurttaş için zor geçecek" diyen Bakırlıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"İklim koşulları başta olmak üzere tüketim konusunda büyük farklılıklar var"

"Enerji Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde sayın bakana elektrik ve doğal gazdaki sübvansiyonlar devam edecek mi diye sormuştuk ve elimize ulaşan cevapta 'Türkiye ortalamasının çok üzerinde iki katından fazla elektrik ve doğalgaz tüketen vatandaşlarımız bu tüketimlerin gerçek maliyetini karşılayacağı' ifade edilmiş.

Elektrikte aylık tüketim bin 50 liranın üzerinde olan yurttaşlarımız bundan sonra elektrik faturalarında yüzde 65 ile yüzde 90 arasında bir zamla karşı karşıya kalacaklar. Bakanlığın cevabına göre aynı kaderi doğal gazda da tüketiciler ne yazık ki yaşayacaklar… Ancak burada şöyle bir sorun var; Türkiye 7 bölgeden oluşan ve dört iklimin yaşandığı bir ülke. Bu nedenle iklim koşulları başta olmak üzere tüketim konusunda büyük farklılıklar var. Mesela doğalgazda Doğu Anadolu bölgesinde hane başına ortalama tüketim yılda bin 120 metreküpken, Akdeniz bölgesinde bu rakam 681 metreküpe düşüyor. Yani neredeyse yarısı kadar.

'Tabiat şartları dolayısıyla kışları uzun yaşayıp, fazla tüketim yapan yurttaşlarımızın kabahati ne"

Türkiye'de en fazla tüketimin olduğu yer Hakkari ve hane başına ortalama tüketim bin 400 metreküp. Yani bu şu manaya geliyor; Hakkari'de ortalama bin 400 metreküpse yıl içerisinde bin 500 ile bin 600 metreküp tüketim yapan yurttaşlarımız da var. Antalya'da da 550 metreküp tüketimle kışı geçiren geçiren yurttaşlarımız var. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde kış çok uzun ve oradaki aile yapısı, aile birey sayısı Ege'ye göre Akdeniz'e göre batı illerine göre daha fazla. Dolayısıyla evlerin metre karesi daha büyük. Tüm bunlar üst üste geldiği zaman haliyle tüketimleri Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki yurttaşlarımıza göre iki-üç katına çıkıyor. Peki Hakkari'de yaşayan Erzurum'da, Erzincan'da, Van'da yaşayan yani bulunduğu iklim dolayısıyla, tabiat şartları dolayısıyla fazla tüketim yapan yurttaşlarımızın kabahati ne?"