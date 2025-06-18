Kıskandırma Şakası Sonucu Eşine Darbeten Adam 6200 TL Cezaya Çarptırıldı

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Kayseri'de, eşi S.A.'nın kıskandırmak amacıyla yaptığı şaka sonucu tartışma çıkan C.A., darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandı. Mahkeme, sanığın cep telefonunu 'silah' olarak değerlendirdi ve cezasını tahrik ve iyi hal indirimleriyle birlikte 6200 TL'ye düşürdü.

KAYSERİ'de kız arkadaşının numarasını erkek ismiyle kaydedip mesajlaşarak kendisini kıskandıran eşi S.A.'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan C.A., 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 6 bin 200 TL cezaya çarptırıldı. Hakim, sanığın eyleminde kullandığı cep telefonunu ise silah saydı.

Olay, geçen yıl 26 Aralık'ta Kocasinan ilçesinde meydana geldi. S.A., eşini kıskandırmak amacıyla kız arkadaşının numarasını erkek ismiyle kaydedip mesajlaştı. Eşi C.A.'nın bu durumu görmesinin ardından çift arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada C.A., eşi S.A.'ya telefon fırlatarak başına ve boynuna vurdu. S.A.'nın şikayeti sonrası C.A. hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık C.A. ile eşi S.A. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamayı kabul ettiğini belirten C.A., "Suçumu kabul ediyorum. Pişmanım. Daha sonra yaptığım incelemede böyle bir şey olmadığını anladım. Beni kıskandırmak için şaka yapmış" diye konuştu.

'ŞAKA YAPTIM'

Şikayetçi olmadığını söyleyen kadın S.A. ise "Eşime şaka yaptım. Bu yüzden darbetti. Şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme hakimi, sanık C.A.'yı eşi S.A.'yı silahtan sayılan cep telefonu ile yaraladığı gerekçesiyle 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan önce 300 gün karşılığı adli hapis cezasına çarptırdı. Ardından hakim, mağdurun kıskandırma eylemi nedeniyle 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak cezasının 62 adli gün karşılığı 6 bin 200 TL'ye indirdi. Hakim, sanığa verilen cezayı geçmiş sabıkası nedeniyle ertelemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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