Refah Sınır Kapısı'ndan 25 Filistinli Gazze'ye Döndü

İsrail'in sıkı kısıtlamaları ve sınırlamaları altında aylar sonra yeniden açılan Refah Sınır Kapısı'ndan 25 Filistinli daha Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Sağlık kaynaklarından AA'ya verilen bilgiye göre, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 25 Filistinli, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait otobüsle Han Yunus'taki Nasır Hastanesine getirildi.

Aylar sonra yakınlarına kavuşan Filistinliler duygusal anlar yaşayarak, gözyaşlarına boğuldu. Gazze'ye dönen 25 kişi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Gazze'ye dönen kızına kavuşan Filistinli anne, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kızımı görünce bütün her şeyi unuttum." dedi.

Başka bir kadın ise yaşadığı dramı dile getirerek, dünyanın kendisi için çok zor bir yer olduğunu anlattı. Filistinli kadın, "Oğlumu ve kocamı kaybettim. Saldırılarda şehit oldular." diye konuştu.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü şekilde "sınırlı" geçişlere açılmıştı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'ını sınırlı sayıda Flisitinlinin geçişine açsa da Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk olmak üzere 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın Gazze dışında tedavi alabilmek için beklediğini bildiriyor. Gazze'de tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle 1000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.