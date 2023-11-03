Kişisel verileri çalıp satan 3 şüpheliye gözaltı (2)

TUTUKLANDILARSamsun'da, panel sistemleri kurup çok sayıda kişinin verilerini çaldıktan sonra sattığı tespit edilip, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Bilişim sistemine girmek' suçundan gözaltına alınan Furkan Ünal, Uğur Munga ve Mert İnanır, çıkarıldıkları...

TUTUKLANDILAR

Samsun'da, panel sistemleri kurup çok sayıda kişinin verilerini çaldıktan sonra sattığı tespit edilip, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Bilişim sistemine girmek' suçundan gözaltına alınan Furkan Ünal, Uğur Munga ve Mert İnanır, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.