Japonya Başbakanı Kişida Fumio, son 5 yıldır Güney Kore'yi ziyaret eden ilk Japon başbakan oldu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, son 5 yıldır Güney Kore'yi ziyaret eden ilk Japon başbakan oldu.

Doğu Asya'nın kıyı komşuları Japonya ve Güney Kore, siyasi sorunların olumsuz etkilediği ikili ilişkilerde yeni sayfa açıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un marttaki Tokyo ziyareti sonrası Japonya Başbakanı Kişida mukabelede bulundu.

Yaklaşık bir hafta süren Afrika turunun ardından Kişida, başkent Seul'e gitti. Böylelikle Kişida, son 5 yıldır Güney Kore'yi ziyaret eden ilk Japon başbakan oldu.

Gazetecilere konuşan Kişida, iki ülke ilişkilerindeki çözülmeyi bekleyen sorunlara ilişkin Yoon ile "güvene dayalı bir şekilde ve açıkça görüş alışverişinde bulunmak istediğini" kaydetti.

Savunma, ekonomi ve enerji dahil çeşitli alanlarda Tokyo ile Seul arasında yeniden ivme kazanan ikili diyaloğa işaret eden Kişida, bu eğilimi geliştirmeye çaba göstereceklerini belirtti.

İki liderin görüşmesinde Kuzey Kore'nin bölgeyi tehdit eden füze denemeleri ile buna karşı ABD-Japonya- Güney Kore'nin üçlü ittifakının hamlelerinin ele alınması bekleniyor.

İkili ilişkilerin son seyri

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile "istismar edilen Koreli kadınlar", iki ülke arasındaki hassas sorunlar olarak biliniyor.

Mayıs 2022'de Güney Kore Devlet Başkanlığını üstlenen Yoon Suk-yeol ve yönetimi, son dönemde Japonya ile "gelecek odaklı komşuluk diplomasisi" vurgusu yapıyor.

Hassas sorunlardan "savaş dönemi işçi tazminatlarına" yönelik Güney Kore'nin martta duyurduğu yeni önerisi, Tokyo ile Seul arası ikili ilişkilerde yeni bir sayfa olarak tarihe geçti.

Buna göre savaş döneminde Japon firmalarca, zorla çalıştırılan işçilerin tazminatının karşılanması için Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu, Koreli müştekilere tazminat ödeyecek.

Güney Kore Yüksek Mahkemesinin 2018'de açıkladığı kararlar ise Koreli müştekilere söz konusu tazminatları Japon şirketlerin ödemesi gerektiğini beyan ediyordu.

Mekik diplomasisi

Yeni öneri sonrası Güney Kore lideri Yoon'un marttaki Tokyo ziyareti, iki ülke liderlerinin 2011'de ara verdikleri karşılıklı lider ziyaretlerini yeniden başlatmasında ilk adım olarak kayda geçmişti.

Kişida, Yoon'un marttaki ziyaretine mukabele olarak gerçekleştirdiği Seul ziyaretiyle, yeniden hız kazanma fırsatı bulan mekik diplomasisine yönelik dikkati çeken bir adım atmış oldu.

Japon ulusal basınında Yoon'un, Kişida'nın ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta Hiroşima'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne gözlemci olarak davet edilebileceği belirtiliyor.