Kışı Geçirmek İsteyen Kuşlar Çin'in Güneybatısındaki Lhasa'ya Akın Etti Güncel Haberler Göçmen kuş sürüleri her yıl kışı geçirmek için Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'ya bağlı Dagze bölgesindeki sulak alanlarda mola veriyor. Göçmen kuş sürüleri her yıl kışı geçirmek için Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'ya bağlı Dagze bölgesindeki sulak alanlarda mola veriyor. Bölgede devlet koruması altındaki kara boyunlu turnalar, Hint kazları ve angutlara rastlanıyor. Son yıllarda vahşi hayvanların korunmasına yönelik tedbirler sayesinde Tibet'te türüne az rastlanan türlerin popülasyonu artış gösteriyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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