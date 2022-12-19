Kışı Geçirmek İçin Sarı Nehir'deki Sulak Alana Gelen Beyaz Kuğu Sürüleri
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10.000'in üzerinde beyaz kuğu, kışı geçirmek için Sibirya'dan uçarak, Çin'in iç kesimlerinde yer alan Henan eyaletinin Sanmenxia kentindeki Sarı Nehir sulak alanına geldi.
10.000'in üzerinde beyaz kuğu, kışı geçirmek için Sibirya'dan uçarak, Çin'in iç kesimlerinde yer alan Henan eyaletinin Sanmenxia kentindeki Sarı Nehir sulak alanına geldi.
Sanmenxia yıllardır sulak alan koruması ve restorasyonu için durmaksızın çalışıyor.
Bu çalışmalar neticesinde beyaz kuğuların yaşam alanı eskiden 10 km civarındayken şu anda 130 kilometrekarenin üzerine çıkmış bulunuyor.
Sulak alana kışlamak için daha fazla beyaz kuğu gelmesini sağlamak için bölgeye kuğuların sevdiği hasır otu, sukamışı, nilüfer ve benzeri su bitkileri ekilmiş.
Öte yandan kuşları daha iyi korumak için 24 saat görev yapan devriye ekipleri oluşturulmuş.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sanmenxia'dan bildiriyor.(XHTV)