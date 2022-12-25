Kışı Geçirmek İçin Çin'in Qiemo İlçesine Gelen 6 Binden Fazla Turna Gözlemlendi

Kışı geçirmek için Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Qiemo ilçesine gelen 6 binden fazla turna kuşu görüldü.

Bu kuşların büyük sürüleri bölgede ilk kez 2021'in başlarında görüldü.

Bu kış ilçedeki turna sayısı geçen kışa göre üç kat arttı.

SES (Çince): CAİ CİKE, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Qiemo İlçesi Doğal Kaynaklar Bürosu:

"Qiemo İlçesi çevre koruma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Dashimen su koruma projesi aracılığıyla nehrin aşağı kesimlerine su sağlandı. Bunlar, Qiemo'nun ekolojisinde önemli bir iyileşmeye yol açtı ve bu da yabani kuşlar için güvenli bir yaşam alanı sağladı."

Turnalar, Çin'de ikinci sınıf devlet koruması altındaki vahşi hayvan statüsünde bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)