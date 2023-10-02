Kısa Gagalı Karıncayiyenlerin Nadiren Duyulan Sesi İlk Kez Kaydedildi

Avustralya Curtin Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, kısa gagalı karıncayiyenlerin nadiren duyulan sesi ilk kez kaydedildi. Araştırmacılar, bu seslerin anlamını araştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Avustralya Curtin Üniversitesinde tek delikliler takımından kısa gagalı karıncayiyenlerin nadiren duyulan sesi ilk kez kaydedildi.

Curtin Üniversitesinin internet sitesine göre, Avustralyalı araştırmacılar birbiriyle iletişim kurmaya çalışan, kirpiye benzeyen kısa gagalı karıncayiyenlerin ilk defa sesini kaydetti.

Çiftleşme dönemindeki kısa gagalı karıncayiyenlerin (tachyglossus), cıvıldama, homurdanma ve hırıltı gibi sesler çıkardıkları aktarıldı.

Batı Avustralya eyaletindeki Dryandra Ulusal Parkı'nda araştırmalarını sürdüren Christine Cooper, 20 yıldır kısa gagalı karıncayiyenler üzerinde çalışmasına rağmen hayvanların sesini yalnızca 5 kez duyduğunu ve ilk kez kaydedebildiğini belirtti.

Cooper, bu süre içerisinde sesini duyduğu kısa gagalı karıncayiyenlerin her birinin çiftleşme dönemindeki yetişkinler olduğunu bildirdi.

Tek delikliler (monotrem) takımından kısa gagalı karıncayiyenler, diğer memelilerin aksine yumurtlayarak çoğalıyor.

Araştırmacılar, seslerin anlamını araştırmaya devam edeceklerini ve kısa gagalı karıncayiyenlerin nadiren duyulan seslerini kaydedebilen kişilerin kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.