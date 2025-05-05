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Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali 21. Kez Gerçekleşiyor

Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali 21. Kez Gerçekleşiyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, 6-8 Mayıs'ta Konya'da sinemaseverlerle buluşacak. Festival, genç sinemacılar ve sektörden profesyonelleri bir araya getirerek sinema sanatına katkı sunmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Selçuk Üniversitesince bu yıl 21'incisi düzenlenen Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, 6-8 Mayıs'ta Konya'da sinemaseverlerle buluşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festival, genç sinemacıları, akademisyenleri ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek, sinema sanatına katkı sunmayı amaçlıyor.

Festivalde, belgesel, kurmaca, deneysel ve animasyon kategorilerinde finale kalan filmler izleyiciyle buluşacak.

Etkinlikler kapsamında, paneller, söyleşiler, atölye çalışmaları ile özel gösterimler de yapılacak.

Konya'da düzenlenen tek film festivali olma özelliğini taşıyan Kısa-Ca Festivali'nin açılış ve kapanış törenleri, Selçuk Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Törende verilecek onur ödülleri ile çeşitli dallardaki ödüllerin, genç sinemacıların kariyerine yeni kapılar açması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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