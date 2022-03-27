Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Güncel
 - Güncelleme:

Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı Kış mevsiminin yerini bahara bıraktığı Elazığ'da belirli yerlerde bulunan badem ve kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı.

Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı

ELAZIĞ - Kış mevsiminin yerini bahara bıraktığı Elazığ'da belirli yerlerde bulunan badem ve kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı.

Kış mevsiminin yerini bahara bıraktığı Elazığ'da belirli yerlerde bulunan badem ve kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı. Beyaz ve pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaçlar sayesinde bir çok nokta rengarenk oldu. Öte yandan kayısısı ile ünlü olan Baskil ilçesinde de baraj sahili kısmında yer alan ağaçların çiçek açtığı öğrenildi.

Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı

Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı

Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Elazığ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title