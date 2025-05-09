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Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Soğuksu Milli Parkı'nda Görüntülendi

Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Soğuksu Milli Parkı'nda Görüntülendi
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda havalar ısınınca kış uykusundan uyanan ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yetkililer, vatandaşlara ayılardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kış uykusundan uyanan ayılar Soğuksu Milli Parkı'nda böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı, aralarında ayılarında olduğu yaban hayvanları için önemli bir hayat alanı olarak dikkat çekmekte. Kış uykusundan uyanan ayılar Soğuksu Milli Parkı'nda gözükmeye başladı.

Ayıların önemli bir hayat alanı olan Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda havaların ısınması ile birlikte ayılar gözükmeye başladı. Kış uykusundan uyanan bir ayı vatandaşlar tarafından tarafından görüntülendi. Yetkililer, vatandaşları ayılardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DEMİRBAŞ - Güncel
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