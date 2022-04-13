Son dakika haber | Kış uykusundan uyanan ayı kamerada

Kış uykusundan uyanan ayı kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kış uykusundan uyanarak yiyecek arayışına geçen ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyazı'nın Keramali Yaylası'nın ormanlarında kış uykusuna yatan ayılar, havaların ısınmasıyla beraber uykularından uyanmaya başladı. Bu doğrultuda, ininden çıkarak yiyecek arayışında olan bir ayı, bölgedeki evlere kadar yaklaştı. Ayının kardaki arayışı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının bölgede gezerek yiyecek araması ve daha sonra gözlerden kaybolması yer alıyor.