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Son dakika haber | Kış uykusundan uyanan ayı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Ali Yıldırım - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Kış uykusundan uyanan ayı kamerada Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kış uykusundan uyanarak yiyecek arayışına geçen ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kış uykusundan uyanan ayı kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kış uykusundan uyanarak yiyecek arayışına geçen ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyazı'nın Keramali Yaylası'nın ormanlarında kış uykusuna yatan ayılar, havaların ısınmasıyla beraber uykularından uyanmaya başladı. Bu doğrultuda, ininden çıkarak yiyecek arayışında olan bir ayı, bölgedeki evlere kadar yaklaştı. Ayının kardaki arayışı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının bölgede gezerek yiyecek araması ve daha sonra gözlerden kaybolması yer alıyor.

Son dakika haber | Kış uykusundan uyanan ayı kamerada

Son dakika haber | Kış uykusundan uyanan ayı kamerada

Son dakika haber | Kış uykusundan uyanan ayı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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