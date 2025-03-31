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Kış Uykusundan Uyanan Ayı Ailesi Drone ile Görüntülendi

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Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle kış uykusundan uyanan anne ve üç yavru bozayı, dron kamerasıyla yiyecek ararken görüntülendi. Zayıflamış olan ayı ailesi, uzun süre yiyecek aradıktan sonra dağlık alanda gözden kayboldu.

Kış uykusundan uyanan ayı ailesi böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle kış uykusunda uyanan anne ve üç yavru bozayı dron kamerası ile görüntülendi.

Tunceli'de, ilkbaharın gelişiyle birlikte kış uykusundan uyanan anne ve üç yavrudan oluşan bozayı ailesi, Pülümür ilçesinde dağlık alanda yiyecek ararken dron kamerasıyla görüntülendi. Kış uykusu nedeniyle oldukça zayıfladıkları görülen ayı ailesi, uzun süre yiyecek bir şeyler aradıktan sonra yeniden dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Kış Uykusundan Uyanan Ayı Ailesi Drone ile Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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