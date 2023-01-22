Kış uykusunda olması gereken anne ve yavru ayılar yiyecek ararken görüntülendi Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Elazığ'da, normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Kış uykusunda olması gereken anne ve yavru ayılar yiyecek ararken görüntülendi

ELAZIĞ - Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Elazığ'da, normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ da son yılların en kurak kışını yaşıyor. Uzun süredir yağış olmayan kentte normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı Karakoçan ilçesine bağlı Özlüce köyünde yiyecek ararken görüntülendi. Cep telefonuyla görüntülenen ayı ailesi, bir süre yiyecek aradıktan sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.