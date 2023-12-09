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Kış uykusuna yatamayan anne ayı ve yavru ayılar görüntülendi

9 Aralık 2023 17:16 Son Güncelleme: 17:18 Abone Ol

Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde kış uykusuna yatamayan anne ayı ve 3 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracın gelmesiyle koşmaya başlayan anne ayı ve yavruları bir süre yolda ilerledikten sonra ormana girerek gözden kayboldu. Bir ayı yavrusu ise annesi ve kardeşlerinin ormana girdiğini fark etmeden yolda koşmaya devam etti. O anlar vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.