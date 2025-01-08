Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak

Kış Rüzgarları Ilgaz Dağı'nda Esti: Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi

Kış Rüzgarları Ilgaz Dağı'nda Esti: Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar kalınlığının 30 cm'ye ulaştığı Ilgaz Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Ziyaretçiler karla kaplı manzaranın tadını çıkararak yürüyüş yapıyor ve temiz havada keyifli zaman geçiriyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz, yalnızca kayak tutkunlarının değil doğa ve fotoğraf tutkunlarının da gezi rotasında yer alıyor. Karla süslenen manzaraların arasında yürüyüş yaparak doğayı gözlemleme fırsatı bulan ziyaretçiler, temiz havada keyifli zaman geçiriyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nı tercih eden yürüyüşçülerden Sinan Görgülü, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nın sunduğu doğal güzelliklerin birçok fotoğrafçıyı cezbettiğini söyledi.

Kastamonu'nun doğasıyla farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığını anlatan Görgülü, "Özellikle Ilgaz Dağı'ndaki güzellikler, buradaki yürüyüş rotaları bizleri etkiliyor. Arkadaş grubumuzla düzenli olarak milli park sınırları içinde yürüyüşler yaparak kış mevsiminin tadını çıkarıyoruz. Buranın sunduğu birçok güzellik var, takip ettiğimiz yürüyüş rotaları yaban hayatından da izler taşıyor. Bu açıdan baktığımızda görsel açıdan da Ilgaz Dağı'nın ayrı bir değeri var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
img

Ortalık karışacak! Trump yeni ABD haritasını paylaştı
img

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
img

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
Milyonlarca dolarlık borç çıkınca akaryakıt devinin satışı iptal oldu

Akaryakıt devinin satışı iptal oldu! Gerekçe çok konuşulacak cinsten
Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı

Son Dakika Haberleri

Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı? TRABZONSPOR ALANYASPOR maçı ŞİFRESİZ İZLE! A SPOR Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı, HD izle Motorine zam gelecek mi? 8 Ocak motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? KIRKLARELİSPOR BODRUM FK maçı ŞİFRESİZ İZLE! Kırklarelispor Bodrum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (Ziraat Türkiye Kupası) Yalçın Karatepe kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe b Galatasaray-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suat Kılıç kimdir? Halk Tv konuğu Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç biyografisi! BUGÜN MAÇ VAR MI? 8 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.