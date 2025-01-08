Kış Rüzgarları Ilgaz Dağı'nda Esti: Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz, yalnızca kayak tutkunlarının değil doğa ve fotoğraf tutkunlarının da gezi rotasında yer alıyor. Karla süslenen manzaraların arasında yürüyüş yaparak doğayı gözlemleme fırsatı bulan ziyaretçiler, temiz havada keyifli zaman geçiriyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nı tercih eden yürüyüşçülerden Sinan Görgülü, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nın sunduğu doğal güzelliklerin birçok fotoğrafçıyı cezbettiğini söyledi.

Kastamonu'nun doğasıyla farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığını anlatan Görgülü, "Özellikle Ilgaz Dağı'ndaki güzellikler, buradaki yürüyüş rotaları bizleri etkiliyor. Arkadaş grubumuzla düzenli olarak milli park sınırları içinde yürüyüşler yaparak kış mevsiminin tadını çıkarıyoruz. Buranın sunduğu birçok güzellik var, takip ettiğimiz yürüyüş rotaları yaban hayatından da izler taşıyor. Bu açıdan baktığımızda görsel açıdan da Ilgaz Dağı'nın ayrı bir değeri var." ifadelerini kullandı.