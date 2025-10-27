Haberler

Kış Öncesi Soba ve Baca Temizliği Uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış ayları öncesinde soba ve baca temizliğinin önemine dikkat çekti. Yetkililer, karbonmonoksit gazı sızması riskinin önlenmesi için düzenli bakım yapılmasını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşları yaklaşan kış ayları öncesi soba ve baca temizliği yapmaları konusunda uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, rüzgarlı havalarda yanlış kullanım ve ihmal nedeniyle karbonmonoksit gazı sızması riskinin arttığını belirten yetkililer, bu tehlikenin önüne geçebilmek için baca temizliğinin düzenli olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Soba zehirlenmelerinin en çok kış aylarında yaşandığına dikkati çeken yetkililer, evlerdeki sobaların kullanım ömrü, kurulum şekli ve kullanılan yakacak malzemelerinin de büyük öneme sahip olduğu ifade etti.

Sobaların gece saatlerinde kullanılmaması, boru uzunluklarının doğru belirlenmesi ve baca sisteminin sağlıklı olmasının karbonmonoksit gazının dışarı atılmasını sağlayarak riskleri azaltacağı vurgulandı.

Vatandaşları baca temizliğinin sadece yetkili ve sertifikalı firmalar tarafından yapılması gerektiği konusunda uyaran yetkililer, doğal gaz tesisatlarının da düzenli olarak bakımdan geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
