Kış lastiklerini çıkarmayan sürücülere uyarı: "Mevsiminde kullanılmayan lastik, kazaya sebebiyet verebilir"

DİYARBAKIR - Kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibariyle sona erdi. Kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte Diyarbakır'da vatandaşın birçoğu, halen yaz lastiği değişimi yapmazken lastikçiler bu konuda vatandaşı uyardı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona erdi. Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği döneminin sona ermesiyle birlikte Diyarbakır'da lastikçilerin yoğun mesaisi henüz başlamadı.

Vatandaşların yaz lastiklerini araçlarına takması gerektiğine dikkat çeken oto lastikçiler, Diyarbakır'da birçok vatandaşın daha lastik değişimi yapmadığını ifade etti. Doğru zamanda kullanılmayan lastiklerin araçta birçok sebepten kaynaklı arızanın oluşabileceğine değinen 7 yıllık oto lastikçi Seyfettin Atsız, 1 Aralık'ta mecbur takılması gereken kış lastiklerin 1 Nisan'da da mecbur çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.

Havaların ısınmasıyla kullanılan kış lastiklerinin belli bir zamandan sonra zarar da görebileceğinin altını çizen Atsız, "Havalar ısındıktan sonra kullanılan kışlık lastikler zarar görür. Bir dahaki sezon bu lastikler yoksa kullanılamaz. Öte yandan mevsiminde doğru zamanda kullanılmayan lastikler araçta yakıt zararı oluşturmaktadır. Böylelikle de araçta ağırlaşma meydana gelip, motor arızaları ortaya çıkar. Diyarbakır'da maalesef vatandaşın birçoğu daha lastik değişimi yapmamış. Bu konu ihmal edilmemelidir. Sonuçta lastik, can taşıyor. Mevsiminde kullanılmayan lastiğin bir kenarı balon atarsa kazanın nasıl olacağı hiç belli olmaz. Çoğu kazalar da bundan kaynaklı olmaktadır" dedi.