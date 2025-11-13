Haberler

Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor, Lastikçilerde Yoğunluk Artıyor

Güncelleme:
Ticari araçlar için 15 Kasım'dan itibaren kış lastiği kullanımı zorunlu hale geliyor. Lastikçilerde yoğunluk artarken, uzmanlar sürücülere değişimlerini erken yapmaları ve kuru havalarda gelmeleri konusunda uyarıyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Ticari araçlar için 15 Kasım'dan itibaren zorunlu kış lastiği kullanımının başlayacak olması nedeniyle lastikçilerdeki yoğunluk dikkati çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği"nde yapılan değişiklikle yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda 15 Kasım ile 15 Nisan arasındaki 5 ayda kış lastiği kullanımı zorunlu tutuluyor.

Bu sebeple, zorunluluğun yürürlüğe gireceği 15 Kasım öncesinde lastikçilerdeki yoğunluk dikkati çekiyor.

Malatya'da oto lastiği değişimi yapan Murat Usta, kış lastiği tarihindeki düzenlemenin ardından ticari araçlarda yoğunluğun arttığını söyledi. Murat Usta "Geçen sene Aralık 1'di, 15 gün önceye alındı. Tabii, ticari araçlarda aşırı bir yoğunluk şu an mevcut. Araç sürücüleri bu konuya da bayağı özen gösteriyor. Zaten Malatya'da kış sezonu biraz daha çetin geçtiği için, yoğunluk olmaması açısından ayın 15'inden önce taktıranlar çok fazla" dedi.

"Yoğunluğumuz başladı, son günü beklemeyin"

Lastik yetkilisi Anıl Uçar da yağışlarla birlikte lastik değişim yoğunluğunun arttığını söyledi. Uçar, tarih değişikliğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"Şu an için yoğunluğumuz başladı. Bir hafta, on gündür değişimlerimiz başladı. Lastik değişim tarihleri 15 gün öne çekildi. Değişimlerimiz 1 Aralık'taydı geçen sene. Bu sene değişimlerimiz 15 Kasım'da. 15 gün öne çekildi."

Uçar, sökme takma ücretlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Biz lastikçiler olarak kendi aramızda ayarladığımız rakam: 4 adet sökme–takma değişim balans ücreti, binek araçlarda 800, SUV araçlarda 900, minibüslerde bin lira. İşçilik ağır olduğu için büyük araçlarda fiyatlar daha yüksek. Değişim ücretlerinin içinde balans ayarları da dahil."

"En sağlıklı değişim kuru havalarda yapılır"

Balans ayarının önemine dikkati çeken Uçar, sözlerine şöyle devam etti:

"En önemli şeylerden biri balans. Çünkü süratiniz 100'ü geçtiği zaman titretme yapıyor. Bundan dolayı lastik değişimlerine kuru havalarda gelmekte fayda var. Nemli havalarda camlar nemli olduğu için yapıştırdığımız balans küpürleri düşüyor. Lastik değişimleri en sağlıklı kuru havalarda yapılır."

Uçar, sürücülerin son günü beklemesinin hem yoğunluk hem de iş kalitesi açısından sorun yarattığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız her zaman son günü bekliyor. Bu da aşırı yoğunluk yapıyor. Yaptığımız işten biz de memnun kalamıyoruz. Lütfen kuru havalarda ve erken gelin" dedi.

"Kış lastiği mont gibidir, yaz lastiği sertleşir ve kaydırır"

Ticari araçlarda kış lastiğinin kullanılmaması durumunda cezası bulunduğunu anımsatan Uçar, "Ama paranın yanı sıra can sağlığımız için önemli. Kış lastiği mont gibidir, hava 7–8 derecenin altına düştüğü zaman vakum devreye girer. Mecbur takılması lazım. Yaz lastiğinde vakum olmadığı için sertleşme yapar, yere yapışmaz. Bu da kaydırmaya sebep olur. Fren mesafesi uzar, kazaya sebebiyet verir." diye konuştu.

Uçar, lastiğin araçtaki en kritik güvenlik unsuru olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Bir arabanın motoru, şanzımanı, diferansiyeli iyi olmasın yolda kalırsınız, kurtarıcıyla getirirsiniz. Ama lastiğiniz iyi olmazsa bu size sorun yaratır; hastaneye gidebilirsiniz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasındaki 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu tutuluyor.

Ancak il sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor. Valilikler kış lastiği uygulamasını, bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında 1'er ay arttırabiliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
