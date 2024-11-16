Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor: Sürücüler Uyarılıyor

Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, sürücülerin araçlarına kışlık bakım yaptırması uyarısında bulundu.

Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırması gerektiğini söyledi.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralıkta başlayacağını hatırlatan Şeker, "Yağış, sis ve benzeri durumlar kaza riskini arttırıyor. Kazalardan kaçınmak ve daha güvenli sürüş için sürücülerimiz araçların kışlık bakımlarını yaptırmalı. Bunun yanı sıra kesinlikle kış lastiği kullanılması gerekiyor." dedi.

Araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastiklerinin kontrol ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Şeker, kış bakımı ile kazaların önüne geçilebileceğini kaydetti.

Kış lastiğinin önemine değinen Şeker, şöyle devam etti:

"Kış lastiği hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda esnekliğini ve yol tutuş performansını kaybetmemek üzere geliştirilmiştir. Sahip oldukları geniş kanallı tasarımlarıyla karlı ve çamurlu zeminlerde etkin yol tutuşunu sağlayan kış lastiği suyu da en iyi şekilde tahliye ettikleri için suda kızaklama direncini arttırmaktadır. Kış lastikleri sadece karlı ve buzlu zeminler için üretilmez. Islak zeminler ve yağışın devam ettiği durumlarda da yaz lastiklerine nazaran su kanal yapıları ve 7 derecenin altındaki sıcaklarda esnekliği koruyan lastik hamuru sayesinde sonbahar ve kış aylarında maksimum yol tutuşu sağlamaktadır."