Kış Koşullarında Kadın Veterinerler Hayvanların Sağlığı için Seferber Oldu

Erzurum'un Tekman ilçesinde görevli 5 kadın veteriner hekim, zorlu koşullarda gittikleri kırsal mahalle, yayla ve mezralardaki yetiştiricilerin hayvanlarını aşılayıp hastalıklardan korumaya çalışıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Duygu Çekici'nin de aralarında bulunduğu 5 kadın veteriner hekim, ilçe genelinde yetiştiricilerin hayvanlarını hastalıklardan korumak için yoğun çalışma yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen aşı programını düzenli uygulamak için fedakarca görev yapan kadın veterinerler, bunun için kırsaldaki mahalle muhtarlarıyla koordineli çalışıyor.

Sabah erken saatlerde soğuk hava deposundaki aşıları hazırlayıp yola çıkan veterinerler, araçlarla ulaşamadıkları yerlere ise yürüyerek gidiyor.

Soğuk havaların yaşandığı bugünlerde dağlık bölgelere giden kadın veterinerler, şap aşısı, brusella aşısı ve küpeleme çalışmaları yaparak hayvanları olası hastalıklardan koruyor.

Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Duygu Çekici, AA muhabirine, 270 bin küçükbaş, 49 bin büyükbaş hayvan sayısıyla Tekman'ın önemli hayvancılık bölgesi olduğunu söyledi.

İlçedeki 5 kadın veteriner hekim olarak hayvan sağlığı işlemlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Çekici, şöyle konuştu:

"Mesai mefhumu gözetmeden, yaz, kış demeden, saha çalışmalarını başarıyla yürütüyoruz. 2024 yılı içinde şap hastalığına yönelik herhangi mihrak bölgemiz bulunmuyor. Şap hastalığı tespit edilen bölgelerde hayvan hareketlerinde kısıtlama getirilir, yetiştirici ekonomik ve ticari olarak ciddi zarara uğrar. Bu hastalığının kanıtlanmış bilimsel tedavisi yok. En doğru ve en etkili tedavi, hastalığı oluşmadan engellemek, koruyucu hekimliktir. Bu noktada şap aşıları önemli. Aşılamadan daha ucuz ve koruyucu tedavi yöntemi yoktur, bundan dolayı 'yaptır aşını, arttır aşını' diyoruz."

"Şu ana kadar başarılı şekilde aşı kampanyasını yürüttük"

Çekici, 8 ay kış şartlarının hakim olduğu bölgede 5 kadınla şap aşılarını yetiştirmek için sabahtan akşama kadar çalıştıklarını belirterek, erkenden hayvanlarını otlatmaya çıkaran yetiştiricilerin zaman zaman işlerini aksattığını dile getirdi.

Yetiştiricilerden ve muhtarlardan bu konuda kendilerine destek vermesini isteyen Çekici, "Bazen hayvanlar bağlı olmuyor ve hırçın oluyor. Aşılama yaparken beden gücümüz eksik kalıyor, yetiştiricilerden yardım alıyoruz. Ulaştırma konusunda, erkek personele ihtiyacımız oluyor ama kadının gücüne de inanıyoruz, şu ana kadar başarılı şekilde aşı kampanyasını yürüttük, yürütmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Duygu Çekici, sonbahar aşı döneminde ilçedeki 27 kırsal mahallede yaklaşık 16 bin şap aşısının yanı sıra çok sayıda buzağıda küpeleme ve brusella aşısı yaptıklarını anlattı.

Çayırdağı Mahalle Muhtarı Çiğdem Sarı, köylerine gelen kadın veterinerlerin hizmetlerinden memnun kaldıklarını söyleyerek, "Hayvanların aşısı ve küpelenmesi olunca kadın veterinerlerimiz düzenli şekilde köye geliyor. Kadınlarımız güçlü ve ileri görüşlüdür. Kadın veteriner hekimlerimiz bunun en güzel örneği, bizlere çok yardımcı oluyorlar. Kadınlar dokunduğu her şeyi güzel yapıyor, başaramadığı iş yoktur." dedi.