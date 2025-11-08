Kış Bakımı İçin Araç Sahiplerine Önemli Uyarılar

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araçlarda kış bakımı dönemi başladı. Araç tamir ustası Mahir Karakaya, sürücülere uyarılarda bulunarak, "Kış lastiği, antifriz, cam suyu, cam sileceği ve motor yağı bakımı hayati önem taşıyor" dedi.

Araç tamir atölyesi ustası Mahir Karakaya, kış aylarında güvenli sürüşün en temel şartının kış lastiği olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Öncelikle kış lastikleri hiç ihmal edilmemelidir. Bu, her anlamda önemli. Can güvenliği, kazalar, insanların işlerini görmesi için, arabanın yol tutuşunu ve trafik güvenliğini sağlamak için en temel unsur kış lastiğidir. Kesinlikle araçlar trafiğe çıkıyorsa kış lastiği kullanacak."

"Antifriz, cam suyu ve motor yağı kontrol edilmeli"

Karakaya, kış aylarına girilmeden önce motor bakımı ve sıvı kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Motorumuzun kış bakımı daha da önemli. Antifriz, cam suyu, motor yağı, cam silecekleri temel faktörlerdir. İlk önce yapılması gereken bunlardır. Düzenli olarak motor suyumuzun antifrizini ölçerek derecesini değerlendirip ilave etmek gerekiyor. Ondan sonra cam suyu önemli ve cam sileceği. Çünkü cam suyunda da kışın, yazın vatandaşlar normal su kullanıyor çoğunlukla. Bu doğru bir şey değil. Çünkü o su, sıcaktan dolayı ve beklemeden dolayı kireçleniyor. Ne oluyor? Fıskiye memelerinin ucu tıkanıyor. Yağmur yağdığında, kar yağdığında, lazım olduğunda 'Hadi memelerimin biri çalışmıyor'. Halbuki yaz kış o cam antifrizi kullanıldığı zaman hem camınız temiz olur hem memeleriniz tıkanmaz. Sistemimiz her daim düzenli çalışır. Bu da bir diğer faktördür."

"Cam sileceklerinin ömrü bir yıl"

Cam sileceklerinin düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini belirten Karakaya, "Diğer yandan cam sileceklerimizin de bir yıl ömrü var. Özellikle kışa girerken yenilemekte büyük fayda var. O, diğer mevsime kadar çoğu zaman kendini götürüyor. Her kışa girerken cam sileceklerini değiştirmek gerekiyor" dedi.

"Bakım ortalama dört bin liradan başlıyor"

Motor yağı ve filtre değişiminin de kış bakımı kapsamında ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Karakaya, "Motor yağı ve filtreleri değişince, antifrizle birlikte yüksek model bir aracın ortalama dört bin lira masrafı oluyor. İyi bir yağ kullanırsan, iyi bir filtreyle ortalama dört bin lira tutar. Artısı, eksisi olur onun, ama genel olarak bu civardadır. Vatandaşlarımız özellikle antifriz, cam suyu, cam sileceği ve yağı ihmal etmesin. Kış lastiğini hiç söylemiyorum, kesinlikle takılması lazım" diye konuştu.