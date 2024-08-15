Üye Girişi
Haberler

Kırtasiyelerde yapılan denetimlerde sağlığa zararlı ürünler tespit edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kırtasiyelere yönelik yaptıkları denetimlerde sağlığa zararlı kimyasal içeren ürünlerin satıldığını tespit etti. Ürünlerden numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

ANTALYA İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kırtasiyelere şok denetim yaptı. Tüm ürünlerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi olup olmadığının incelendiği denetimde, kimyasal madde içerme ihtimali olan ürünlerden de numune alındı. Geçen yıl Antalya'daki 5 kırtasiyede sağlığa zararlı kimyasal içeren ürünün satıldığının tespit edildiği ve para cezası verildiği öğrenildi.

Okulların açılmasına az bir zaman kala Ticaret Bakanlığı kırtasiyelere yönelik denetimleri sıklaştırdı. Bakanlık eş zamanlı olarak Türkiye genelinde 10 ilde denetim yaptı. Ürünlerin tek tek fiyat etiketinin olup olmadığını kontrol eden Antalya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat kontrolü de yaptı. Özellikle öğrencilerin okuldayken sürekli temas halinde olacağı kalem, silgi, boya kalemleri, defter, çanta, kalemlik gibi ürünlerin üretim sertifikaları da incelendi. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri bu ürünlerden numuneler alarak, sağlığa zararlı kimyasal madde tespiti yapılması için incelenmek üzere laboratuvarlara gönderdi.

ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Baskınların yanı sıra vatandaştan gelen şikayetler de değerlendiriliyor. Gelen şikayetlere göre ürünlerden ayrıca numuneler alınarak inceleniyor. Ürünlerde zararlı kimyasal madde tespiti halinde bakanlık ürünlerin piyasadan toplatılması kararını veriyor. Üretici Türkiye sınırları içindeyse üreticiye, ithal edilmişse de ithalatçıya 250 bin liradan başlayan para cezası veriliyor. Raflarda fiyat etiketi bulunmayan her ürün başına da işletmeye 2 bin 200 lira para cezası veriliyor.

Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, denetimlerin yıl içinde yapıldığını, okulların açılmasına az bir zaman kala sıklaştırdıklarını söyledi. Zincir marketlerde henüz kırtasiye ürünlerinin satılmaya başlamadığını, o marketleri de yakından izlediklerini belirten Özşahan, "Geçen yıl yapılan denetimlerde bazı kırtasiyelerde sağlığa zararlı ürünlerin satıldığını tespit ettik. Cezai işlemleri uyguladık. Bu yıl da denetimleri sıkı şekilde yapıyoruz. Etiket yoksa 2 bin 200 lira para cezası uyguluyoruz" dedi.

Geçen yılki denetimlerde 5 kırtasiyede sağlığa zararlı kimyasal madde içeren ürün satışının yapıldığının tespit edildiği ve cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Konyaaltı ilçesinde denetim yapılan kırtasiyede herhangi bir olumsuzluğun rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi Antalya Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MECLİS AÇILIŞ TARİHİ 2024: TBMM ne zaman açılacak? 29. Dönem açılış bilgisi… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı? HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL? Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır? Bankaya hangi başvuruda bulunulmalı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 15 Ağustos canlı döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Taksi ücretini ödemeyip taksiciyi darp eden hostes! Olay ne, nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ne demek? Rüyada kolundan kan vermek ne anlama gelir? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı fare görmek, eve fare girdiğini görmek ne demek? Rüyada onlarca fare görmek nedir? DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri!
title