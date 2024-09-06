Kırtasiyelerde hareketlilik başladı

GAZİANTEP - 2024-2025 eğitim-öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala kırtasiyelerde hareketlilik yaşanmaya başladı.

14 Haziran'da okulların tatile girmesiyle beraber durgun günler geçiren kırtasiyelerde yeni eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlamasına sayılı günler kala kırtasiyelerde alışveriş heyecanı başladı.

2024-2025 yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Hazırlıklarını tamamlayan kırtasiye sektörü ise yoğun ve bereketli bir sezon geçmesini bekliyor.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala Gaziantep'te kırtasiyeciler kalem, defter, çanta ve diğer okul malzemelerini getirerek stoklarını tamamlarken, okulların başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarda kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişine başladı.

9 Eylül pazartesi günü itibariyle başlayacak olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Gaziantep'te veliler çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyelerin yolunu tuttu.

Velilere kırtasiye ihtiyaçlarını kırtasiyelerden almaları tavsiyesinde bulunan kırtasiye işletmecileri, ucuz ve merdiven altı kırtasiye ürünlerinin kısa ömürlü olduğunu ve velilere de daha çok maliyet oluşturduğuna dikkat çekti.

Kırtasiye işletmecileri, kırtasiye ihtiyaçlarını kırtasiyelerden almalarını ve alışverişlerini de son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu. Okul öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen kırtasiye işletmecisi Sercan Yıldırım, okul için alışverişin başladığını söyledi.

"Biz de velilerimizin ve öğrencilerimizin taleplerini gidermeye çalışıyoruz"

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala öğrenci ve velilerde okul alışverişi telaşının başladığını belirten Yıldırım, "2 Eylül itibariyle 2024-2025 eğitim öğretim dönemi çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için Uyum Haftasının başladı. 9 Eylül itibariyle de ilkokul, ortaokul, lise ana sınıfı ve genel olarak okullar açılacak. Bu süreçte velilerimiz, çocuklarının eksiklerini tamamlamak için listelerini alıp kırtasiyemize geliyorlar. Biz de velilerimizin ve öğrencilerimizin taleplerini gidermeye çalışıyoruz" dedi.

"Her bütçeye uygun kırtasiye malzemelerimiz, çanta, defter, kitap ve kalemler var"

Kırtasiye ihtiyaçlarının ailelerin bütçesine göre değiştiğini belirten Yıldırım, "150 liraya da, 600 liraya da çantamız var. Her bütçeye uygun kırtasiye malzemelerimiz, çanta, defter, kitap ve kalemler var. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Asıl yoğunluğu da önümüzdeki hafta bekliyoruz. Bu hafta da yoğunluk oluyor ama 9 Eylül'den itibaren daha fazla bir yoğunluk bekliyoruz. Kırtasiye işletmeleri olarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırız ve tüm müşterilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kırtasiye işletmeleri olarak velilere ve öğrencilere kırtasiye malzemelerinin en kalitelisini en uygun fiyata sunmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Bir öğrencinin sırt çantası, besleme çantası, kalemlik, beslenme kutusu, su matarası, defter, kalem, silgi ve boya gibi ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Bir çanta 400 liraya, 600 liraya ve 1000 liraya da dolar. Fiyatlarımız velilerin bütçesine göre değişiyor. geçen yıla göre fiyatlarda pek bir fark yok, fiyatlarımız uygun" ifadelerini kullandı.

"2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlanıyoruz"

Çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyeye geldiğini belirten Yavuz Selim Çelik, "Çocuklarımızın okul ihtiyacını karşılamak için kırtasiyeye geldik. Anasınıfına, ilkokula ve ortaokula başlayacak çocuklarımın ihtiyacını karşılamak için 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlanıyoruz. Elimizden geldiği kadar çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını almaya çalışıyoruz" diye konuştu.