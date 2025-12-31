Haberler

KIRTASİYEDE GENÇ KIZIN FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞÜPHELİYE TEPKİ

Burdur'da bir kırtasiyede genç bir kızın fotoğrafını çeken şüpheliye vatandaşlar müdahale etti. Olayın üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparak, şüphelinin gözaltına alındığını ve adli kontrolle salıverildiğini bildirdi.

BURDUR'da kırtasiyede bir genç kızın fotoğrafını çeken şüpheliye çevredekiler müdahale edip, tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayın kasım ayında yaşandığını, gözaltına alınan şüphelinin adli kontrolle bırakıldığı belirtildi.

Burdur'da Emek Mahallesi'ndeki kırtasiyede bir kızın fotoğrafını çektiği iddia edilen şüpheliye, çevredekiler müdahale etti. Cep telefonuna el koyup durumu polise bildiren vatandaşlar, şüpheliye tepki gösterdi. Bu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Burdur'da kırtasiyede kızların fotoğrafını çeken şahsın korunduğu' şeklinde paylaşımların yapılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlara konu olayın 02.11.2025 tarihinde Burdur il merkezinde faaliyet gösteren kırtasiye dükkanında meydana geldiği, müştekinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin kolluk görevlilerince aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı, 03.11.2025 tarihinde şüphelinin mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi üzerine alınan ifadesinin ardından özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup hakimlik tarafından şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

