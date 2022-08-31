Kırtasiye raflarındaki tehlike; erken ergenlik ve kanser riski

Çocuklara sağlıklı ürünler ulaştırılmak için kırtasiyelerden alınan ürünler Ticaret Bakanlığı'nın laboratuvarlarında testlerden geçiriliyor. Testlerden geçemeyen ürünler toplatılıyor. Kriterlere uygun olmayan kırtasiye ürünlerinde oluşabilecek tehlikelere dikkat çeken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doktor Zümrüt Kocabey Sütçü,"Özellikle renkli kokulu silgiler, kalemler olsun çocukların elle teması, koklaması bile tehlikeli. Alerji ve hormonal bozukluklar da yapabiliyor. Bunlar endokrin bozucu olarak bildiğimiz kanıtlanmış yapılan çok sayıda çalışmayla hem kanserojen olduğu hem endokrin bozucular olarak bizim çok iyi bildiğimiz ürünler" dedi.

"PİYASADAN TOPLUYORUZ, İDARİ PARA CEZASI UYGULUYORUZ"

"ÜRÜN AMBALAJLARI ÇOK DİKKATLİ İNCELENMELİ"

"ERKEN KILLANMA, ERKEN MEME GELİŞİMİ OLUYOR"

"KATKI MADDESİNDE KANSEROJEN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"